The Matrix Awakens wyciekło w PSN. Tajemnicza produkcja zmierza na PS5

fot. twitter.com

Internauci doszukali się w bazie PlayStation Network wzmianki o The Matrix Awakens oraz grafiki z takim właśnie tytułem. Niestety na tym informacje się kończą, wiemy jedynie, że produkcja ma trafić na konsolę PS5. Dopisek "An Unreal Engine 5 Experience" sugeruje jednak, że raczej nie mamy co spodziewać się pełnoprawnej gry.

Najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja, że będzie to "doświadczenie" towarzyszące premierze filmu Matrix: Zmartwychwstania. Być może otrzymamy interaktywny zwiastun lub możliwość zapoznania się z wybranymi scenami. Nie można też wykluczyć, że aplikacja będzie promować film w inny sposób: na przykład przypominając historię tej filmowej serii. Niektórzy internauci podejrzewają, że The Matrix Awakens może być też powiązane z planami wprowadzenia bohaterów z tej marki do gry Fortnite.

https://twitter.com/ShiinaBR/status/1466428193062240261

Być może więcej o The Matrix Awakens usłyszymy na The Game Awards 2019, czyli w nocy z 9 na 10 grudnia czasu polskiego.