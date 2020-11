Papież Franciszek: Módlmy się, aby sztuczna inteligencja służyła ludzkości

Źródło: Wikipedia / Korean Culture and Information Service

Dysputy na temat zagrożeń związanych z pojawieniem się i upowszechnieniem systemów sztucznej inteligencji często schodzą z aspektów programistycznych na etyczne. Na pewnym etapie rozwoju ludzkość może stanąć przed problemem określenia ram funkcjonowania tej technologii, gdyż istnieje szansa, że zaawansowane sztuczne inteligencje nie będą wyłącznie algorytmami przystosowanymi do wykonywania ściśle określonych zadań. Jeśli uda się stworzyć tzw. silną sztuczną inteligencję, maszyny zyskają coś na wzór świadomości – możliwość rozumowania, pozyskiwania informacji oraz ich przetwarzania w iście ludzki sposób.

Papież Franciszek zdaje się rozumieć zagrożenia i wyzwania, przed którymi wkrótce może stanąć nasza cywilizacja, dlatego w ramach comiesięcznych papieskich intencji modlitewnych polecił katolikom, żeby w listopadzie modlili się o to, aby progres w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze służył ludzkości:

Sztuczna inteligencja jest sercem epokowej zmiany, której właśnie doświadczamy. Robotyka może uczynić świat lepszym, jeśli będzie rozwijana z myślą o wspólnym dobru. Jeśli postęp technologiczny zwiększa nierówności, nie jest prawdziwym postępem. Przyszłe innowacje powinny szanować godność ludzką […]

W dotarciu ze swoim przekazem do jak najszerszego grona odbiorców pomagają papieżowi media społecznościowe. To na YouTubie Franciszek opublikował odezwę do naukowców i społeczeństwa, w którym zwrócił uwagę na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Pełne wystąpienie można wysłuchać na poniższym nagraniu:

Warto wspomnieć, że już wcześniej Watykan komentował postępy na drodze do upowszechniania algorytmów SI. Pod koniec lutego 2020 roku opublikowano zobowiązanie Rome Call for AI Ethics wypracowane we współpracy z ekspertami Microsoftu oraz IBM. Zarysowano w nim sześć głównych idei, które powinny przyświecać twórcom tych technologii. Według Watykanu etyczna sztuczna inteligencja powinna być transparentna, odpowiedzialna, bezstronna, niezawodna, bezpieczna i sprzyjać integracji społeczeństwa.