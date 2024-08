Para idealna już w księgarniach. Warto zapoznać się przed premierą serialu

Poradnia K.

Reklama

Mamy 28 sierpnia, więc wydawnictwo Poradnia K wprowadziła do księgarni książkę Para idealna, autorstwa Elin Hilderbrand. To intrygujący miks historii obyczajowej z wyższych sfer z elementami kryminału. W dzień przygotowywanego z wielką pompą ślubu nieoczekiwanie znaleziono ciało druhny. Jak to wpłynie na uroczystość i decyzje osób w nią zaangażowanych?

Adaptacja Netflixa już powstała. Serial również nosi tytuł Para idealna, a jego premiera odbędzie się 5 września. W obsadzie są Nicole Kidman, Dakotę Fanning, Eve Hewson i Meghann Fahy.

Para idealna - opis fabuły wg wydawnictwa

Szykuje się ślub dekady w jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket. Gdy rodzice pana młodego nie szczędzą środków, aby uroczystość była idealna – bo taka właśnie jest para młoda – rankiem w dniu ślubu wypływa w porcie ciało pierwszej druhny… Wszystkie oczy zwracają się ku gościom.

Co stało się tamtej nocy?

Czy ktoś z zaproszonych miał motyw, by zabić?

Czy para idealna była rzeczywiście tak perfekcyjna?

A teraz Twój wybór!

1. wchodzisz za pozłacane drzwi i przekonujesz się, jak cienka jest granica między miłością a obsesją, prawdą a kłamstwem;

2. wolisz pozostać na peryferiach. Zawsze bezpieczniej…;)

I jak będzie?;)