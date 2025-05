Superman największym hitem tego lata? Film będzie gotowy lada moment - studio jest pewne siebie

Fot. DC Studios i Warner Bros.

Reklama

Do premiery Supermana został lekko ponad miesiąc. To prawdopodobnie najważniejsze dzieło w karierze Jamesa Gunna, ponieważ od jego przyjęcia w kinach zależą dalsze losy nowego DCU, kinowego uniwersum prowadzonego właśnie przez reżysera m.in. Strażników Galaktyki. Nowe prognozy box office wskazują jednak, że kierownictwo Warner Bros. nie ma się czego obawiać, a nowy film z Człowiekiem ze stali będzie prawdziwym hitem.

X-Meni w filmie Marvela z TRZEMA złoczyńcami. Jeden to totalny mocarz!

Informacje pochodzą od Box Office Theory. To ludzie, którym udało się niemal przewidzieć wyniki otwarcia weekendu poprzednich superbohaterskich hitów. Dla porównania:

Ich przewidywania wskazują, że Superman w weekend otwarcia zarobi w USA od 154 mln dolarów do 185 mln dolarów. Najbliższym wskaźnikiem ma być zaś 175 mln dolarów. Byłoby to największe otwarcie na terenie USA nie tylko dla Człowieka ze stali, ale i wszystkiego, co wcześniej wyprodukowano w ramach tak zwanego Snyderverse czy filmów Christophera Nolana z Batmanem w roli głównej.

NAJLEPSZE OTWARCIA FILMÓW DC W USA [TOP 10]

10. Aquaman - 67.8 mln dolarów Zobacz więcej Reklama

Nie będzie już zmian w Supermanie

O pewności siebie może świadczyć też fakt, że zdaniem The Hollywood Reporter, James Gunn ma oddać gotową wersję filmu już 6 czerwca 2025 roku, a więc na pięć tygodni przed oficjalną premierą. Oznaczałoby to, że wszelkie poprawki, na przykład w zakresie efektów specjalnych, byłyby już niemożliwie. To dowód, że i studio i reżyser są zadowoleni z obecnej wersji filmu, w której nie trzeba już nic zmieniać.

ROZWIŃ ▼

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

Jeśli Superman będzie takim sukcesem, na jaki się zapowiada, to kwestią czasu będzie rozbudowa uniwersum i nadejście kolejnych produkcji. A które zapowiedziano do tej pory? Sprawdźcie sami: