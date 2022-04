Pierwszy godny rywal dla Simsów? Nowy symulator życia, lepszy tryb budowania i otwarty świat

Fot. Steam/Alex Massé

Choć Simsy są bezsprzecznym klasykiem wśród symulatorów życia, to najnowsze wydanie gry zbiera sporo krytyki. Fanom nie podoba się mnogość małych pakietów, które oferują niewiele za spore pieniądze. Jest wiele funkcji, które pojawiają się dopiero po zakupie dodatków, a według graczy powinny być w podstawowej wersji gry. Wśród nich są między innymi rozwinięta opieka nad małymi dziećmi czy lepsze wesela. Nic dziwnego, że gra Paralives jeszcze przed premierą cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I może stać się pierwszym konkurentem dla sławnej franczyzy.

Fot. Steam/Alex Massé

Paralives - nowy symulator życia jak The Sims

Choć Paralives nie ma jeszcze ustalonej daty premiery i tytuł ciągle jest dopracowywany, to wiele osób już przeciwstawia go do Simsów. Na platformie YouTube można znaleźć wiele filmików popularnych graczy The Sims, takich jak Plumbella i Lilsimsie, którzy dostali wczesny dostęp do gry i są nim wyraźne zachwyceni.

Paralives dokładnie jak The Sims jest symulatorem życia, jednak ma zupełnie inny styl graficzny. Z dostępnych filmików już widać kilka funkcji, których brakuje w najnowszym wydaniu sławnej franczyzy, takich jak koło kolorów przy tworzeniu postaci czy otwarty świat, po którym można swobodnie się poruszać. Ma też niezwykle rozwinięty tryb budowania, w którym można tworzyć ściany o każdej długości i pod każdym kątem. Wygląda też na to, że rozmiar, kolor i teksturę mebli także będzie można dostosować pod swoje upodobania, gdy Simsy oferują gotowe swatche.

https://twitter.com/ParalivesGame/status/1470785176385077257

Paralives - pierwsze spojrzenie na grę

Co bardzo istotne - twórcy Paralives są bardzo mocno połączeni ze swoimi odbiorcami i otwarci na ich sugestie. Na ich Twitterze można zauważyć co jakiś czas pytania i głosowania odnośnie tego, co warto poprawić albo jakie jeszcze funkcje oczekiwaliby po grze. Takie podejście zyskało dużą aprobatę wśród graczy, którzy przy większych tytułach muszą często czekać bardzo długo na to, by ktoś zareagował na ich sugestie i prośby.

Jak widać na powyższym filmiku, oficjalny kanał Paralives na YouTubie co jakiś czas publikuje różne gameplaye, które pokazują między innymi tworzenie postaci i domu. Twórcy obiecali także, że postarają się o realistyczne dzieci, które będą mogły sprawiać kłopoty. Ze zwierząt będą dostępne koty, psy i konie, ale po premierze być może pojawi się ich więcej.

Paralives - reakcje graczy

Co sądzicie? Czekacie na premierę gry, czy zostajecie przy Simsach? Dajcie znać w komentarzu.