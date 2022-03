The Sims - 30 niepokojących faktów o grze. Usuwanie drabinek to najmniej ekstremalna opcja

Źródło: https://sims.fandom.com

Seria gier The Sims z pewnością ma już status kultowej. Została stworzona przez firmę Maxis i wydana w 2000 roku na pecety. Wyróżniała się wśród konkurencji, ponieważ zamiast dać graczom broń do walki z potworami, zaoferowała im przełomowy w tym czasie symulator codziennego życia. Choć cyfrowe lalki Barbie mogą nie brzmieć specjalnie ekscytująco, to tytuł okazał się ogromnym hitem i z powodzeniem wydaje kolejne odsłony. Jeśli myślicie, że wiecie już o wszystko o Simsach, to jesteście w dużym błędzie. A usuwanie drabinek to najmniej niepojąca funkcja.

The Sims – 20. urodziny kultowej produkcji. Znacie wszystkie gry z serii?

Fot. Electronic Arts

The Sims - najbardziej niepokojące fakty

Najnowsze wydanie gry to The Sims 4 z 2014 roku, w którym zrezygnowano z otwartego świata. Wciąż powstają nowe dodatki i rozszerzenia do tytułu, więc gracze nie mogą narzekać na nudę. Jednak w dzisiejszym zestawieniu bierzemy uwagę wszystkie tytuły z serii. Sentymentalna jedynka, ukochana przez graczy dwójka, przełomowa trójka i ładna czwórka.

To fakty, które udowodnią wam, że Simsy pod odpowiednim kątem mogą być uznane za całkiem niezły thriller, a wasze pomysły to nic w porównaniu do wyobraźni i poczucia humoru twórców.

1. W dodatku The Sims 3: Pokolenia możecie zdobyć... Wymyślonego Przyjaciela. Wasz maluch może dostać magiczną lalkę od krewnego. W odpowiednich warunkach - nowy kolega może ożyć po tym, jak jego właściciel urośnie.

Może macie jakieś swoje niepokojące fakty o Simsach? Dajcie znać w komentarzu.