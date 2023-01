Paramount+ łączy się z Showtime. Szok w USA i kasacje seriali

fot. materiały prasowe

Paramount Global oficjalnie informuje o rebrandingu stacji kablowej Showtime. Od teraz będzie to połączone z platformą streamingow Paramount+ i będzie nosić nazwę Paramount+ with Showtime. Na mocy decyzji treści telewizji Showtime będą emitowane w tv i od razu będą dostępne w platformie streamingowej na terenie USA.

Za sterami Paramount+ with Showtime będzie stać Chris McCarthy, dotychczasowy szef telewizji. Będzie nadzorować działania emisji na antenie i produkcji studia Showtime. Tom Ryan natomiast będzie nadzorować streaming.

Showtime - kasacje seriali

McCarthy w liście do pracowników wyjaśnił, że już trwają rozmowy o tym, co trzeba usunąć z treści, a jakie rzeczy mają potencjał na przyszłość. W efekcie tego skasowano kilka projektów: Let the Right One In, Amerykański żigolak oraz Three Women (cały sezon nakręcony, ale nie zostanie wyemitowany).

W ramach tych decyzji z amerykańskiej platformy usunięto takie seriale jak American Rust, Wakefield, Jak zostać Bogiem na Florydzie oraz Kidding. Dzięki temu obniżone zostały koszty, bo nie będzie trzeba płacić twórcom tantiemów, a tytuły te nie cieszył się popularnością. Decyzja dotyczy tylko platformy na rynku amerykańskim.

Showtime i Paramount+ są ze sobą związani cały czas, ale dzięki tej decyzji, ta współpraca jest bliższa i dzięki temu treści będą od razu dostępne na terenie USA dla każdego. Mimo wszystko eksperci są zszokowani taką decyzję, bo to pokaz bliskiego połączenia streamingu z telewizją na zupełnie nowym poziomie.

W Europie wszystkie treści tych podmiotów ma platforma SkyShowtime.