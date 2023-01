Park Beyond - nowy zwiastun gry przedstawia antagonistę. Giles Hemlock będzie rywalem gracza

fot. Bandai Namco

Park Beyond to nadchodząca produkcja, w której gracze będą mogli stworzyć swój wymarzony park rozrywki. Ich zadaniem będzie nie tylko stawianie kolejnych atrakcji, ale też dbanie o samopoczucie odwiedzających oraz stan wirtualnego konta bankowego. Nie zabraknie przy tym pewnych utrudnień, a jednym z nich będzie antagonista - Giles Hemlock, prezes Hemlock Consortium i samozwańczy geniusz, który nie cofnie się przed niczym, by utrudnić życie grających.

Nowy zwiastun gry skupia się właśnie na przedstawieniu rywala graczy. Materiał z polskimi napisami możecie obejrzeć poniżej.

Park Beyond - nowy zwiastun gry

Park Beyond - premiera na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X w 2023 roku. Dokładna data nie została jeszcze podana. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, to możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji.