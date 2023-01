Final Fantasy 16 po polsku - już oficjalnie! To pierwsza gra w historii serii z rodzimą wersją językową

fot. Square Enix

W grudniu w sklepie Play-Asia pojawiła się karta Final Fantasy 16, na której zamieszczono interesującą informację wskazującą na to, że gra zaoferuje polskie napisy. Dziś firma Cenega, wydawca tej produkcji na naszym rynku, oficjalnie to potwierdziła!

To naprawdę ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę, że będzie to pierwsza odsłona tego cyklu o bardzo długiej historii (pierwsze Final Fantasy zadebiutowało w roku 1987), która doczeka się polskiej wersji językowej. Dodatkowo japońskie RPG do tej pory nie były zbyt często tłumaczone, choć w ostatnich latach coś zaczęło się w tej kwestii zmieniać - tu za przykłady mogą posłużyć gry One Piece Odyssey czy Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, w które mogliśmy zagrać po polsku.

Final Fantasy XVI - premiera gry została zaplanowana na 22 czerwca 2023 roku. Gra trafi na konsole PlayStation 5, a okres wyłączności dla platformy Sony ma wynosić 6 miesięcy. Po tym terminie produkcja ta może pojawić się na innych urządzeniach, ale jak na razie nie wiemy nic więcej na ten temat.