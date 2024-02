Parks and Recreation - Aubrey Plaza i Nick Offerman w komicznej reklamie z okazji Super Bowl. Nawiązują do Gry o tron

fot. Universal Media Studios (UMS) // Deedle-Dee Productions // NBC

Reklama

W nocy z 11 na 12 lutego odbędzie się mecz Super Bowl. W przerwie widzowie zobaczą koncert Ushera oraz blok reklamowy. Za wykupienie czasu antenowego firmy płacą miliony dolarów, ponieważ w tym czasie występuje największa oglądalność (ogląda je około 100 milionów Amerykanów). Reklamy często są pomysłowe i zabawne - występują w nich gwiazdy kina i popkultury. Wykorzystuje się też nawiązania do filmów i seriali. Tak też się stało w przypadku reklamy napoju gazowanego - Mountain Dew.

Reklama z Aubrey Plazą i Nickiem Offermanem

W reklamie wystąpiła obsada komediowego mokumentu Parks and Recreation. Aubrey Plaza z "dużym entuzjazmem" mówi o tym, że "świetnie się bawi" pijąc napój Baja Blast (gra słowna) w różnych okolicznościach. Na koniec reklamy dołącza do niej Nick Offerman. Wspólnie lecą na smokach, co wydaje się nawiązaniem do Gry o tron. Zobaczcie poniżej zabawną reklamę.

Offerman i Plaza już wcześniej spotykali się przy różnych okazjach. Zagrali w odcinku specjalnym Parks and Recreation, którego akcja rozgrywała się w czasie pandemii. Razem też pikietowali podczas zeszłorocznych strajków aktorów i scenarzystów.