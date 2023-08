Pasja 2 będzie największym filmem w historii - tak mówi ekranowy Jezus

Newmarket/Everett Collection

Reklama

Pasja 2 ma obecnie tytuł roboczy The Passion of the Christ: Resurrection. Jim Caviezel w jednym z wywiadów zdradził, że planują ruszyć na plan w styczniu 2024 roku. Wszystko oczywiście zależy od tego, czy do tej pory zakończą się strajki aktorów i scenarzystów, które blokują prace na planach. Za kamerą ponownie ma stanąć Mel Gibson

Pasja 2 największym filmem w historii

Jim Caviezel zaskoczył wszystkich komentarzem o Pasji 2:

- To będzie największy film w historii. Z tego mogą wyjść dwa filmy, ale nie sądzę, byśmy mieli zrobić trzy. Równie dobrze może zamknąć się na jednym. Wszystko zależy od tego, jak on chce do tego podejść. Mel omówił ze mną wszystkie sceny i potem leżałem na ziemi w łzach. To będzie jedna z najlepszych rzeczy, jakie zobaczysz. Nie mogę ci powiedzieć kiedy to wyjdzie.

Szczegóły kontynuacji nie są do końca znane. Sam Mel Gibson pracuje nad scenariuszem z Randallem Wallace'em, z którym swego czasu zrobił hit Braveheart - Waleczne Serce. Wiadomo jedynie, że film pokaże wydarzenia od ukrzyżowania do zmartwychwstania. Sam Gibson swego czasu mówił, że scenariusz jest bardziej filozoficzny i poetycki niż dosłowny, jak w pierwszej części. Sam nazwał to wyprawą po zażyciu kwasu i zapowiedział przechodzenie Jezusa pomiędzy królestwami. W domyśle najpewniej chodzi o ziemskie i niebieskie.

Data premiery nie jest znana.