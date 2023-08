Supergirl - Melissa Benoist powróci jako Kara Denvers? Wypowiedź aktorki intryguje

fot. The CW

Serial CW Supergirl z Melissą Benoist w roli głównej zakończył się już w 2021 roku. Jednakże, aktorka zasugerowała, że ma nadzieję, że kiedyś uda się jej powrócić do tej postaci.

Supergirl - Melissa Benoist o ewentualnym powrocie superbohaterki

Aktorka nagrała filmik dla swojego fana, który obchodził urodziny. Oto, co mówi w swoim klipie opublikowanym na Cameo:

- Bardzo mnie cieszy to, że jesteś fanem serialu i mojej postaci, którą kocham odgrywać. Fajnie, że dorastałeś oglądając te sezony. Praca nad nimi naprawdę dawała sporo frajdy. Kto wie, czy znów włożę kostium. Zobaczymy. Mam jeden, który po cichu zabrałam, gdy kończyliśmy nagrywać. Nie mów nikomu - to sekret. I to właściwie dość spory. Ale, mam kostium na strychu i chciałabym znów wcielić się w tę bohaterkę. Zobaczymy, co się stanie.

Benoist już wcześniej wyrażała chęć powrotu do roli Kary Danvers. Wcześniej krążyły pogłoski, że aktorka pojawi się w Superman i Lois, ale okazały się być nieprawdą. Serial jest jednak nadal tworzony, więc jakieś szansę na cameo nadal mogą być. Żadnych decyzji jednak nie podjęto.

Co do postaci Supergirl, na ten moment został zapowiedziany film pełnometrażowy Supergirl: Woman of Tomorrow. Nie wiadomo jeszcze czy Benoist pojawi się w tej produkcji. Jednakże, jej klip dla fana wzbudza nadzieję jej wielbicieli na to, że może tak się wydarzyć. Więcej osób sądzi, że zobaczymy tutaj jednak Sashę Calle, która zagrała Karę w filmie Flash.