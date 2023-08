The Continental: Ze świata Johna Wicka - jest kapitalny, pełen walk zwiastun! Kim naprawdę jest postać Mela Gibsona?

materiały prasowe

Do sieci właśnie trafił niezwykle widowiskowy zwiastun serialu The Continental: Ze świata Johna Wicka. Spin-off i zarazem prequel mającej rzesze fanów na całej kuli ziemskiej serii John Wick w materiale prezentuje się wybornie - sceny akcji i walk znów zapierają dech w piersiach. Wideo rzuca także nowe światło na postać Cormaca, w którego wcieli się Mel Gibson.

Z trailera wynika bowiem, że jest on najprawdopodobniej głównym złoczyńcą produkcji; to właśnie on będzie wrogiem dla młodego Winstona Scotta (Colin Woodell). Przypomnijmy, że akcja serialu jest osadzona 40 lat przed wydarzeniami ukazanymi w samym Johnie Wicku.

The Continental: Ze świata Johna Wicka - zwiastun

W obsadzie serialu poza Gibsonem i Woodellem są także m.in. Ayomide Adegun (przejmuje on rolę Charona po zmarłym Lance'u Reddicku), Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain i Hubert Point-Du Jour.

Pierwszy odcinek złożonego z trzech części serialu zadebiutuje w Polsce na platformie Amazon Prime Video już 22 września - kolejne odsłony serii będą pojawiać się co tydzień.