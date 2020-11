Patryk Vega kręci nowy film o miłości i samotności. Znamy tytuł

fot. zrzut ekranu z wideo

Patryk Vega dalej kręci kolejny film. Jest to kontynuacja zdjęć obrazu, którego zdjęcia rozpoczęły się wiosną 2020 roku na początku pandemii koronawirusa. Według Patryka Vegi tytuł brzmi Miłość w czasach zarazy.

Sam reżyser ogłosił otwarcie, że jedną z głównych ról zagra Anna Mucha. Jak udało nam się ustalić, w obsadzie są także Krystian Hołdak, Małgorzata Rozenek oraz Dawid Rafał Czupryński.

Wiosną 2020 roku w rozmowie z Onet Rano tak Vega opowiadał o Miłości w czasach zarazy.

Będzie to film o epidemii samotności. O tym, że mając dostęp do wyzutego z uczuć seksu, jednocześnie mamy problem z budowaniem relacji, miłości z drugim człowiekiem. To film dziejący się w czasie pandemii, kręcony od marca.