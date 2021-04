Patryk Vega zajmie się sprawą śmierci Magdaleny Żuk. Zapowiada największe śledztwo internautów

screenshot z Facebooka

Patryk Vega zaskakuje: ponownie przymierza się do pracy dokumentalnej, tym razem celując w kryminalną sprawę bliższą raczej Krzysztofowi Rutkowskiemu. Reżyser oznajmił, że zajmie się dotychczas niewyjaśnioną zagadką śmierci Magdaleny Żuk. W nowym nagraniu namawia: rozwikłajmy razem tajemnicę jej śmierci. Zachęca do współpracy i stworzenia największego śledztwa internautów w historii Polski:

Przeprowadźmy dochodzenie na dwóch kontynentach. Poskładajmy w całość dowody dotyczące jej śmierci, które zbierzemy w Egipcie i Polsce. Jeśli masz jakąś informację, która może pomóc mi w rozwikłaniu śmierci Magdy, napisz do mnie - mówi Vega.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedłużyło śledztwo ws. śmierci Magdaleny Żuk do 30 czerwca 2021 roku. Wciąż analizowane są materiały, które przekazane zostały ze strony egipskiej - m.in. protokół z sekcji zwłok. Nadal nie jest jasne, czy 27-latka popełniła samobójstwo, czy była ofiarą przestępstwa.

Kobieta 25 kwietnia 2017 roku przyleciała do kurortu Marsa Alam w Egipcie. Miała przybyć tam ze swoim chłopakiem, ten jednak nie miał ważnego paszportu i ostatecznie został w Polsce. Inni wczasowicze relacjonowali, że Żuk zachowywała się bardzo dziwnie, więc już 28 kwietnia skierowano ją do szpitala na obserwację. 29 kwietnia rezydent odwiózł ją na lotnisko, jednak pilot odmówił przetransportowania kobiety ze względu na stan jej zdrowia. Gdy wróciła do szpitala, wypadła lub wyskoczyła z okna na drugim piętrze. Zmarła na skutek obrażeń. Rodzina nie wierzy w samobójstwo, a całej sprawie towarzyszy wiele teorii. Sam chłopak dziewczyny chciał przyśpieszyć jej powrót do Polski, gdy dzwoniła do niego roztrzęsiona i przerażona.

Patryk Vega chce najwyraźniej wspomóc, a może nawet wyręczyć śledczych. Jego praca prawdopodobnie okaże się również promocją jednego z nadchodzących filmów - zapewne Small World, który opowiada o handlu ludzi (z którym to niektórzy wiążą sprawę Żuk). Tymczasem twórca zachęca do dzielenia się wszelakimi informacjami i wysyłania ich na adres mailowy: [email protected].