Paul McCartney i Michael Giacchino pracują razem nad filmem animowanym

materiały prasowe

Michael Giacchino, kompozytor filmowy znany z pracy przy takich filmach jak Jurassic World i nadchodzący Batman, ujawnił, że pracuje nad filmem z brytyjskim piosenkarzem i autorem tekstów Paulem McCartneyem, byłym członkiem The Beatles. W wywiadzie dla Slashfilm Giacchino potwierdził, że obecnie pracuje nad filmem animowanym z Paulem McCartneyem. Ujawnił, że para pracowała nad filmem od wielu lat oraz, że McCartney osobiście skontaktował się z Giacchino, aby zaprosić go do projektu. Chociaż Giacchino nie zdradził tytułu filmu, fani spekulują, że może być to produkcja oparta na książce zatytułowanej High in the Clouds.

Wspomniana książka dla dzieci napisana została przez McCartneya i opowiada o nastoletniej wiewiórce imieniem Wirral, która żyje w chmurach. Rywalizuje tam z sową Gretsch – tyranicznym przywódcą (i wspaniałą piosenkarką), która kradnie głos każdemu, kto jej się narazi. Od 2019 roku animacja realizowana jest przez Netflixa. Nie ma jednak na razie potwierdzenia, że Giacchino związał się z projektem.