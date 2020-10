Shang-Chi - pościg samochodowy na wideo z planu filmu

Marvel

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings to jeden ze znajdujących się w produkcji projektów Kinowego Uniwersum Marvela. Ekipa widowiska powróciła na plan filmu w Australii. Jednak część produkcji kręciła również w San Francisco. W sieci pojawiło się wideo z planu projektu, które ukazuje realizację sekwencji pościgu na ulicy tego amerykańskiego miasta. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Simu Liu, Awkwafina oraz Tony Leung.

W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film ma trafić do kin w USA 9 lipca 2021 roku.