Paul Mescal "niemal umarł" z wrażenia przy Gladiatorze 2. Stresował go występ u boku Denzela Washingtona

Kampania promująca Gladiatora 2 trwa. Ridley Scott w niedawnej wypowiedzi dla GQ podzielił się między innymi anegdotą o tym, że Paul Mescal "niemal umarł", kiedy wszedł na plan filmu. Nie spodziewał się, że będzie mieć on taki rozmach produkcyjny. Chodzi oczywiście o Koloseum, które zajmuje centralną przestrzeń w większości zwiastunów i zapowiedzi. Jednak aktor wskazał, że było coś jeszcze straszniejszego od tego, a mianowicie występowanie u boku Denzela Washingtona.

Sam to sobie uroiłem w głowie. Myślałem sobie: "Dziś jest dzień, kiedy Denzel pojawi się na planie." Ta myśl sprawiała, że byłem niezdolny do czegokolwiek z powodu stresu. Dopiero potem sobie pomyślałem: "To jest, ku***, głupie. Mam robotę do wykonania."

Najwidoczniej stres aktora był bezpodstawny, ponieważ sam Denzel Washington kierował do niego wyłącznie słowa uznania. Mówił:

Mescal wiedział, co robi. Był profesjonalistą. Praca z nim była łatwa, bo zawsze wnosił coś od siebie. Ma w sobie ciche dostojeństwo, siłę i inteligencję. Nawet jak po prostu stoi w miejscu.

Gladiator 2 - fabuła

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi. [opis Multikina]

Gladiator 2 - premiera 15 listopada.