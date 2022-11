Paul W.S. Anderson kręci film w Krakowie. Milla Jovovich i Dave Bautista są już w Polsce

foto. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, w Krakowie przebywają właśnie aktorzy Milla Jovovich i Dave Bautista. Oboje występują w nowym filmie w reżyserii Paula W.S. Andersona zatytułowanym In the Lost Lands, który jest kręcony w studiu filmowym Alvernia. Produkcja jest adaptacją krótkiego opowiadania autorstwa George'a R.R. Martina, twórcy Gry o tron i Rodu Smoka. Anderson prawa do dzieła zakupił już w 2015 roku. Od tego czasu próbował wystartować z produkcją, ale miał problemy ze zgromadzeniem potrzebnego budżetu.

In the Lost Lands opowiada o zdesperowanej królowej, która zatrudnia czarodziejkę Alys, aby spełnić swoje pragnienia. Bohaterka zostaje wysłana na tytułową pustynię, a jej przewodnikiem staje się włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami. To historia o naturze dobra i zła, miłości i stracie. Milla Jovovich wcieli się w postać Alys, natomiast Dave Bautista zagra Boyce'a.

Paul W.S. Anderson jest autorem scenariusza. Producentami filmu są: Jeremy Bolt, Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich, Dave Bautista i Jonathan Meisner. Nie znamy jeszcze daty premiery.