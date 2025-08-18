Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!
Paul Walter Hauser wcielający się w Mole Mana w nowej Fantastycznej 4 od Marvel Studios podzielił się swoją oceną tej produkcji. Obyło się bez gloryfikowania i wychwalania pod niebiosa. Sami sprawdźcie.
Paul Walter Hauser wcielający się w Mole Mana w nowej Fantastycznej 4 od Marvel Studios podzielił się swoją oceną tej produkcji. Obyło się bez gloryfikowania i wychwalania pod niebiosa. Sami sprawdźcie.
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki prawdopodobnie przekroczy na koniec granicę pół miliarda dolarów i stanie najlepiej zarabiającą adaptacją kinową z tymi postaciami w roli głównej. Bardzo dobre oceny wskazywały jednak na to, że widownia mogłaby być bardziej zainteresowana ostatnim filmem Marvela w 2025 roku. Tak się jednak nie stało. A jak produkcja została oceniona przez jednego z aktorów? Podzielił się swoją recenzją na portalu Letterboxd.
Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?
Chodzi o Paula Waltera Hausera, który w filmie zagrał Mole Mana. Po premierze wiele mówiło się o jego wyciętej scenie z Sue Storm graną przez Vanessę Kirby. Oboje aktorzy byli rozczarowani takim przebiegiem spraw, a przecież wiadomo, że to nie jedyna usunięta scena z filmu - tych było wiele, a ich ofiarą padł nawet John Malkovich, którego postać została w całości usunięta.
Jak aktor ocenił film? Fantastyczna 4: Pierwsze kroki otrzymała od niego 3.5 gwiazdek na pięć możliwych.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1936, kończy 89 lat
ur. 1933, kończy 92 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1958, kończy 67 lat