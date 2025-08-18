Reklama
Aktor z nowej Fantastycznej 4 ocenił film. Jest szczerze!

Paul Walter Hauser wcielający się w Mole Mana w nowej Fantastycznej 4 od Marvel Studios podzielił się swoją oceną tej produkcji. Obyło się bez gloryfikowania i wychwalania pod niebiosa. Sami sprawdźcie.
Paul Walter Hauser wcielający się w Mole Mana w nowej Fantastycznej 4 od Marvel Studios podzielił się swoją oceną tej produkcji. Obyło się bez gloryfikowania i wychwalania pod niebiosa. Sami sprawdźcie.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Marvel
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki prawdopodobnie przekroczy na koniec granicę pół miliarda dolarów i stanie najlepiej zarabiającą adaptacją kinową z tymi postaciami w roli głównej. Bardzo dobre oceny wskazywały jednak na to, że widownia mogłaby być bardziej zainteresowana ostatnim filmem Marvela w 2025 roku. Tak się jednak nie stało. A jak produkcja została oceniona przez jednego z aktorów? Podzielił się swoją recenzją na portalu Letterboxd.

Złe wieści w sprawie przyszłości Moon Knighta. Co dalej z serialem MCU?

Chodzi o Paula Waltera Hausera, który w filmie zagrał Mole Mana. Po premierze wiele mówiło się o jego wyciętej scenie z Sue Storm graną przez Vanessę Kirby. Oboje aktorzy byli rozczarowani takim przebiegiem spraw, a przecież wiadomo, że to nie jedyna usunięta scena z filmu - tych było wiele, a ich ofiarą padł nawet John Malkovich, którego postać została w całości usunięta.

Jak aktor ocenił film? Fantastyczna 4: Pierwsze kroki otrzymała od niego 3.5 gwiazdek na pięć możliwych. 

Podobała mi się ścieżka dźwiękowa, warstwa realizacyjna, występy aktorskie. Żałuję, że wycięli moją scenę z Vanessą Kirby, ale i tak cieszę się, że zagrałem w filmie Marvela! Jestem podekscytowany, by dalej śledzić historię Franklina.

Źródło: comicbookmovie.com

