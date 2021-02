PayDay 3 ciągle powstaje. Twórcy poszukują wydawcy

Starbreeze

Starbreeze ma pewien problem z grą PayDay 3. Tytuł ten ciągle powstaje, ale prace toczą się raczej w powolnym tempie. Wszystko to przez to, że produkcja ta cały czas nie ma wydawcy, co z kolei może wiązać się z brakiem funduszy niezbędnych do sfinalizowania projektu w planowanym terminie.

Twórcy stawiają potencjalnemu wydawcy pewne warunki. Przede wszystkim firma musi zagwarantować długie rozwijanie gry również po premierze. Ekipa Starbreeze zainteresowania jest modelem "gry-usługi" ze wsparciem trwającym wiele miesięcy lub nawet lat.

Jak na razie nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele na temat PayDay 3. Zawirowania finansowe w Starbreeze wyhamowały produkcję, ale studio robi wszystko, by projekt ten nie umarł. Grę ogłoszono na PC, PlayStation 4 i Xbox One, ale prawdopodobnie wkrótce dowiemy się też o wersji na konsole nowej generacji, czyli PS4 i Xbox Series X/S.

Data premiery nie została ujawniona, choć można spodziewać się, że tytuł ten trafi na rynek w ciągu najbliższych dwóch lat - o ile oczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planami deweloperów.