W 2024 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o zaplanowanej nowej adaptacji Opowieści o pilocie Pirxie. Wówczas nie podano wielu szczegółów poza tym, że scenariusz zostanie zrealizowany przez Adriana Tchaikovsky'ego, uznanego brytyjskiego pisarza o polskim pochodzeniu. Teraz otrzymaliśmy nowe informacje, które podało Variety.

Wybrano reżysera nowej wersji Pilota Pirxa!

Na reżysera filmu adaptującego twórczość legendarnego Stanisława Lema wybrano Olivera Hirschbiegela. W przeszłości stworzył nominowany do Oscara film Upadek z 2004 roku. Zdobył też nominacje do nagrody BAFTA za Pięć minut nieba i nakręcił kilka odcinków serialu Nowa konstelacja od Apple TV+. Do ekipy produkcyjnej dołączyła też inna osoba, która pracowała nad tym serialem. Chodzi o Petera Harnessa - był twórcą, scenarzystą i producentem Nowej konstelacji.

Od lat wielce podziwiałem geniusz Stanisława Lema. - powiedział Hirschbiege l . - Ekscytuje mnie myśl o ponownym połączeniu sił ze znakomitym Peterem Harnessem przy pracy nad scenariuszem.

Pokochałem pracę z Oliverem w ciągu tych ostatnich lat i ekscytuje mnie perspektywa wyruszenia w podróż do tego fantastycznego uniwersum razem z nim. To prawdziwy przywilej móc pracować przy klasyku Lema. Nie mogę się doczekać, żeby już zacząć. - dodał Harness.

Pilot Pirx - co wiadomo o filmie?

Scenariusz przygotowuje Adrian Tchaikovsky, brytyjski pisarz polskiego pochodzenia, którego seria Dzieci czasu została wyróżniona Nagrodą im. Arthura C. Clarke'a i nagrodą Hugo. Za realizację projektu odpowiadają wspólnie estońskie studio Nafta Films i brytyjskie Film and Music Entertainment.

Nowy Test pilota Pirxa uzyskał finansowe wsparcie Estońskiego Instytutu Filmowego, Estońskiego Funduszu Kultury i w ramach programu „Kreatywna Europa”.

