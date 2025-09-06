Peacemaker - duże cameo pod koniec 2. sezonu. Aktor mógł ujawnić tajemnicę
James Gunn zapowiedział, że na koniec 2. sezonu Peacemakera pojawi się bardzo duże cameo jakiejś postaci z uniwersum DCU, do którego serial należy. Do tej pory pozostawało to tajemnicą, ale wpis jednego z aktorów na Instagramie prawdopodobnie zasugerował odpowiedź.
Kto pojawi się w finałowych odcinkach Peacemakera? Oficjalnie nie wiadomo, a przecieków na ten temat jeszcze nie ma. Jednak w piątek, 5 września, po premierze trzeciego odcinka drugiego sezonu, David Corenswet opublikował wspólne zdjęcie z Johnem Ceną na planie serialu. Chociaż Cena jest wyraźnie w kostiumie z trzeciego odcinka, to wystarczyło, by fani zaczęli spekulować i stawiać na Człowieka ze Stali w ostatnich odcinkach serii.
Superman w Peacemakerze?
Nie było to zaskoczeniem, ponieważ z zapowiedzi wiemy, że ma być to naprawdę duże cameo, a zwiastun pierwszych pięciu odcinków zapowiadał już pojawienie się innych postaci z filmu - Green Lantern i Hawkgirl. Ponadto James Gunn dał trop, nazywając końcówkę serialu prequelem dla filmu Man of Tomorrow, czyli Supermana 2. A według plotek w tej kinowej produkcji pojawi się John Cena jako Peacemaker.
Dziennikarze dostali do recenzji jedynie pierwsze pięć odcinków drugiego sezonu. Ostatnie trzy są bardzo spoilerowe, dlatego ich nie udostępniono. Jeden z aktorów nawet użył słów, że te odcinki są jak kompletnie nowy sezon serialu.
Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Za kilka tygodni okaże się, co szykuje James Gunn w ramach rozwoju uniwersum DCU.
Źródło: comicbookmovie.com
