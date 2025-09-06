Przeczytaj w weekend
Peacemaker - duże cameo pod koniec 2. sezonu. Aktor mógł ujawnić tajemnicę

James Gunn zapowiedział, że na koniec 2. sezonu Peacemakera pojawi się bardzo duże cameo jakiejś postaci z uniwersum DCU, do którego serial należy. Do tej pory pozostawało to tajemnicą, ale wpis jednego z aktorów na Instagramie prawdopodobnie zasugerował odpowiedź.
Adam Siennica
Tagi:  DCU 
peacemaker
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Peacemaker: sezon 2, odcinek 3 - zdjęcia fot. HBO Max
Kto pojawi się w finałowych odcinkach Peacemakera? Oficjalnie nie wiadomo, a przecieków na ten temat jeszcze nie ma. Jednak w piątek, 5 września, po premierze trzeciego odcinka drugiego sezonu, David Corenswet opublikował wspólne zdjęcie z Johnem Ceną na planie serialu. Chociaż Cena jest wyraźnie w kostiumie z trzeciego odcinka, to wystarczyło, by fani zaczęli spekulować i stawiać na Człowieka ze Stali w ostatnich odcinkach serii.

Superman w Peacemakerze?

Nie było to zaskoczeniem, ponieważ z zapowiedzi wiemy, że ma być to naprawdę duże cameo, a zwiastun pierwszych pięciu odcinków zapowiadał już pojawienie się innych postaci z filmu - Green Lantern i Hawkgirl. Ponadto James Gunn dał trop, nazywając końcówkę serialu prequelem dla filmu Man of Tomorrow, czyli Supermana 2. A według plotek w tej kinowej produkcji pojawi się John Cena jako Peacemaker.

Dziennikarze dostali do recenzji jedynie pierwsze pięć odcinków drugiego sezonu. Ostatnie trzy są bardzo spoilerowe, dlatego ich nie udostępniono. Jeden z aktorów nawet użył słów, że te odcinki są jak kompletnie nowy sezon serialu.

Fani muszą uzbroić się w cierpliwość. Za kilka tygodni okaże się, co szykuje James Gunn w ramach rozwoju uniwersum DCU.

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
