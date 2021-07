Peacemaker - jest data premiery serialowego spin-offu Legionu samobójców 2

fot. materiały prasowe

Peacemaker to szykowany dla platformy HBO Max spin-off produkcji Legion samobójców: The Suicide Squad. Wiadomo już było, że produkcja zadebiutuje w styczniu 2022 roku. Jednak teraz, dzięki DC Press Portal poznaliśmy dokładną datę premiery. Otóż serial pojawi się w ofercie platformy 16 stycznia 2022 roku. Tego dnia w bibliotece HBO Max pojawią się pierwsze trzy odcinki produkcji. Kolejne pięć epizodów będzie pojawiać się co tydzień.

Poniżej przedstawiamy tytuły pierwszych trzech odcinków:

A Whole New Whirled

Best Friends Never

Better Goff Dead

fot. Warner Bros.

Praktycznie nic nie wiadomo na temat fabuły projektu. Tytułowy bohater to członek Legionu samobójców, który ponad wszystko ceni spokój. Nieważne ilu w celu jego zaprowadzenia będzie musiał zabić ludzi. W głównej roli zobaczymy Johna Cenę. Ponadto w obsadzie znajdują się Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Alison Araya, Lenny Jacobson oraz Chris Conrad. James Gunn napisał scenariusze do wszystkich ośmiu odcinków 1. sezonu i zajął się reżyserią kilku z nich.