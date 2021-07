Legion samobójców 2 - pierwsze opinie w sieci. Lepszy niż Strażnicy Galaktyki?

fot. Warner Bros.

Amerykańscy dziennikarze są zachwyceni filmem Legion samobójców: The Suicide Squad w reżyserii Jamesa Gunna. Nazywają go totalnie szaloną i nieprzewidywalną jazdą bez trzymanki utrzymaną w wyjątkowym stylu. Twierdzą, że jest to najbardziej "gunnowski" film jaki reżyser kiedykolwiek stworzył. Wszystko, co jest charakterystyczne w jego unikalnym i docenianym stylu jest podkręcone na maksymalne obroty. Do tego nazywają Legion samobójców 2 najlepszym filmem reżysera i zarazem najbardziej rozrywkowym filmem uniwersum DC.

James Gunn na początku swojej kariery tworzył m.in. uznane komediowe horrory i jego miłość do kina grozy jest odczuwalna w tym komiksowym widowisku. Pada argument, że jest to produkcja, w której wyraźnie reżyser nie miał żadnych ograniczeń, więc został puszczony samopas, bo wykorzystuje dobrodziejstwa wysokiej kategorii wiekowej R w pełni. Film jest nieprawdopodobnie brutalny, krwawy i pełny przemocy. Do tego w tym aspekcie również oferuje bardzo dużo niespodzianek i nieprzewidywalnych rozwiązań. Zakładamy, że dziennikarzom może chodzić o uśmiercanie postaci.

Chwalą humor, widowiskowe, szalone i stylowe sceny akcji oraz fakt, że potrafi poruszyć coś w sercu. Gunn umiejętnie potrafi znaleźć równowagę pomiędzy lekkimi, szalonymi i zabawnymi scenami, a momentami wymagającymi powagi z odpowiednią budową emocji. Mówią wprost: ten film ma serce po właściwej stronie.

Legion Samobójców 2

Najwięcej pochwał zdobywa duża obsada, która tworzy na ekranie pełną gamę dziwacznych i szalonych postaci. Według dziennikarzy każdy widz momentalnie będzie mieć swojego faworyta i najpewniej każdy będzie mieć kogoś innego. Jest w kim wybierać, Gunn korzysta z obsady w sposób niezwykle skuteczny. Wyróżnienie dostaje Margot Robbie jako Harley Quinn, której wątek jest jak dotąd najlepszy w historii ekranowych przygód tej postaci. Wielu podoba się też King Shark w wykonaniu Sylvestra Stallone'a.

Twierdzą, że film zaczyna się szokująco i nieprawdopodobnie. Wówczas mają zniknąć jakiekolwiek wątpliwości, które ktoś mógł jeszcze mieć przed seansem. Dodają, że jest to tak szalenie rozrywkowa rzecz, że po zakończeniu ma się od razu ochotę obejrzeć ten film jeszcze raz.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera 6 sierpnia 2021 roku.