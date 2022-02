Peacemaker - bohater serialu otrzymał swoją figurkę kolekcjonerską

fot. HBO Max

Peacemaker to serial platformy HBO Max, który jest spin-offem widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. Firma Hot Toys zaprezentowała figurkę inspirowaną produkcją. Przedstawia ona tytułowego antybohatera. Zestaw zawiera wymienny hełm, doczepiany język do tworzenia alternatywnych wyrazów twarzy, specjalnie dopasowany strój, broń, w tym miecz, topór i stojak na figurkę oraz ukochanego pomocnika Christophera Smitha, Eagly'ego. Poniżej możecie sprawdzić zdjęcia zabawki.

Bohaterem produkcji jest tytułowy członek Legionu samobójców, który ponad wszystko ceni sobie pokój i nie liczy się ile osób będzie musiał zabić, aby go osiągnąć. W serialu Peacemaker zostaje wysłany na kolejną trudną misję.

Peacemaker - figurka kolekcjonerska

Peacemaker - figurka

Peacemaker - obsada:

W obsadzie występują John Cena w tytułowej roli oraz Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Robert Patrick jako Auggie Smith, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos, Freddie Stroma jako Vigilante, Christopher Heyerdahl jako kapitan Locke, Chukwudi Iwuji jako Clemson Murn, Lochlyn Munro jako Larry Fitzgibbon, Annie Chang jako Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow jako Keeya i Rizwan Manji jako Jamil.

