Peacemaker: J***ć Aquamana! Zabawny fragment spin-offu Legionu samobójców 2

fot. HBO Max

Nowy fragment serialu Peacemaker pokazuje to, czego oczekują fani Jamesa Gunna, czyli reżysera, scenarzysty i twórcy tego serialu. W swoim stylu tworzy on zwariowane i humorystyczne dialogi, gdy tytułowy bohater rozmawia z woźnym w szpitalu o swojej karierze superbohatera. W pełnym momencie Peacemaker mówi, że jest sławny, na co jego rozmówca śmieje się, że sławny to jest Aquaman. Wówczas padają słowa z tytułu newsa: j***ć Aquamana! Zobaczcie sami, jak wyszło:

Peacemaker - fragment

Klip z serialu jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Jednocześnie ogłoszono, że pełny zwiastun serialu Peacemaker pojawi się w sieci 3 grudnia 2021 roku. Wówczas zobaczymy tak naprawdę, czego mamy spodziewać się po nowym dziele Jamesa Gunna. Przypomnijmy, że historia rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Serial został zapowiedziany w jednej ze scen po napisach. W obsadzie są John Cena, Danielle Brooks, Robert Patrick, Chukwudi Iwuji, Jennifer Holland, Steve Agee i Freddie Stroma.

Peacemaker - premiera światowa 13 stycznia 2022 roku na HBO Max. Nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.