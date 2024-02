Peacemaker wkracza do świata Mortal Kombat 1! Pokój za wszelką cenę i szalone fatality

fot. WBIE

Peacemaker to kolejny serialowy superbohater, który zaliczy gościnny występ w Mortal Kombat 1. Do sieci trafił zwiastun, który przedstawia go w akcji. W materiale widzimy nie tylko jego wygląd, ale też i ruchy. W oczy rzuca się przede wszystkim efektowne i brutalne fatality, w którym korzysta on ze swoich gadżetów, w tym plecaka rakietowego wykorzystywanego do... a zresztą - zobaczcie sami.

Mortal Kombat 1 - zwiastun przedstawiający Peacemakera

Peacemaker trafi do gry 6 marca lub 28 lutego w ramach wczesnego dostępu. Bohater dostępny będzie w sprzedaży nie tylko osobno (najprawdopodobniej w cenie około 35 zł, jak wcześniejsze DLC), ale również w ramach Premium Edition i pakietu Kombat Pack. Oprócz tego zapowiedziano, że w marcu doczekamy się również debiutu Janet Cage jako kolejnej wojowniczki Kameo.