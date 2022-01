Peacemaker - pierwsze recenzje serialu Jamesa Gunna. Jak wypada produkcja HBO Max?

HBO Max

Peacemaker rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Tytułowy antybohater dostaje szansę od rządu do czynienia dobra. Razem z tajną ekipą zostaje wysłany przez A.R.G.U.S na misję uporania się z grupą zwaną Butterflies. Na miejscu okazuje się, że oczekują od niego czynów, których nawet on nie jest w stanie zrobić.

Na amerykańskich portalach zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje krytyków. Dziennikarze otrzymali do swojej dyspozycji trzy pierwsze odcinki, a całość będzie składała się z ośmiu epizodów. W recenzji Rolling Stone możemy przeczytać, że serial funkcjonuje jako szczere studium przypadku, bohatera pełnego wad i działającego z zespołem również bogatym w nietypowe cechy charakteru. Przez wszystkie trzy odcinki działa to jako szkielet serialu, ani na moment nie wywołując poczucia zmęczenia lub znużenia, co ma wyróżniać serial Gunna od innych produkcji superbohaterskich. Daily Beast uważa podobnie dodając, że jest to serial samoświadomy, a główny bohater mimo skłonności socjopatycznych, dostarcza urokliwych momentów i całość sprawnie dotyka aktualnych tematów.

Mniej przychylne są recenzje Collidera i The Playlist. W pierwszej z nich krytyk zwraca uwagę na inny klimat opowieści i bohatera, który znacząco zmienił się od jego filmowego wizerunku. Przestaje być antagonistą i traci przez to wszystko, co wyróżniało go w jego ekranowym debiucie. Według The Playlist Peacemaker w dużych dawkach staje się męczący, a skonstruowane wokół niego gagi szybko stają się drażniące. The Hollywood Reporter wypowiada się o serialu pozytywnie, ale tutaj także pojawił się argument zmiany charakteru postaci, co jest mimo wszystko zawodem. Bardziej konwencjonalna decyzja umożliwia jednak dostarczenie nieskrępowanej rozrywki bliskiej temu, co znamy z innych seriali o superbohaterach. ComicBook.com zauważa z kolei, że chociaż serial ma swoje problemy, to jednak kreatywność twórców i zabawne momenty niwelują niedociągnięcia.

Peacemaker - obsada

W obsadzie występują John Cena w tytułowej roli oraz Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Robert Patrick jako Auggie Smith, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos, Freddie Stroma jako Vigilante, Christopher Heyerdahl jako kapitan Locke, Chukwudi Iwuji jako Clemson Murn, Lochlyn Munro jako Larry Fitzgibbon, Annie Chang jako Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow jako Keeya i Rizwan Manji jako Jamil.

Peacemaker - premiera światowa 13 stycznia 2022 roku na HBO Max. Nie wiadomo, kiedy serial trafi do Polski.