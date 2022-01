Peaky Blinders - widowiskowy zwiastun 6. sezonu serialu gangsterskiego

BBC

Peaky Blinders to kultowy już serial gangsterski. Fani z niecierpliwością czekają na premierę 6. sezonu, który będzie zarazem finałową odsłoną przygód Tommy'ego i jego gangu. Do sieci trafił zwiastun 6. serii, który zapowiada nadchodzące wydarzenia oraz pokazuje nam powrót ulubieńca fanów, Alfiego Solomonsa, w którego wciela się Tom Hardy. Dla przypomnienia postać została wprowadzona w 2. sezonie. To lider żydowskiego gangu z siedzibą w Camden Town. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły finałowego sezonu są trzymane w tajemnicy. Twórca produkcji, Steven Knight, zapowiedział, że stawka w historii jeszcze nigdy nie była tak wysoka, jak w nowej odsłonie. Twierdzi, że może to być najlepszy sezon ze wszystkich. Dokładna data premiery nie jest znana, ale oczekuje się finałowego sezonu w pierwszej połowie 2022 roku. Zobaczcie zwiastun:

Finałowa seria nie oznacza, że pożegnamy się z bohaterami. Fani otrzymają jeszcze pełnometrażowy film, jednak na produkcję trzeba będzie trochę poczekać. Knight zapowiedział również potencjalne inne projekty z uniwersum serialu.

