Peacemaker - plakat zapowiada spin-off Legionu samobójców. Zwiastun potwierdzony

Peacemaker to serial stworzony przez Jamesa Gunna z... nudów. Napisał scenariusze podczas jednego z lockdownów w 2020 roku. Gunn jest także reżyserem projektu. To właśnie on opublikował na Twitterze oficjalny plakat i potwierdził, że 16 października na DC FanDome zobaczymy pierwszy teaser serialu tworzonego dla amerykańskiego HBO Max.

Pierwsza zapowiedź jednak była w scenie po napisach Legionu samobójców 2. Z niej dowiedzieliśmy się, że organizacja A.R.G.U.S. chce, aby Peacemaker pomógł uratować świat. Nie wiadomo jednak, z jakim zagrożeniem bohater będzie się mierzyć.

fot. HBO Max

W obsadzie serialu są John Cena, Danielle Brooks, Steve Agee, Chris Conrad oraz Chukwudi Iwuji. Wiemy o fabule jedynie tyle, że dowiemy się więcej o genezie Peacemakera.

Peacemaker - premiera światowa odbędzie się w USA w styczniu 2022 roku na platformie HBO Max. Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy serial trafi na polskie ekrany. Nie jest to jednak pewne, czy w tym samym okresie, bo z reguły projekty HBO Max wchodziły na HBO GO z opóźnieniem.

