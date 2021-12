Peacemaker - bohaterowie serialu na nowych plakatach promocyjnych

fot. HBO Max

Peacemaker to serial platformy HBO Max będący spin-offem widowiska Legion samobójców: The Suicide Squad. Premiera projektu zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafiła seria plakatów przedstawiających głównych bohaterów produkcji. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Bohaterem jest tytułowy członek Legionu samobójców, który ponad wszystko pragnie spokój i nieważne, ile w tym celu będzie musiał zabić osób. W serialu wraz ze swoją drużyną Peacemaker wyruszy na kolejną misję samobójczą.

Peacemaker plakat

Peacemaker - obsada:

W obsadzie występują John Cena w tytułowej roli oraz Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Robert Patrick jako Auggie Smith, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos, Freddie Stroma jako Vigilante, Christopher Heyerdahl jako kapitan Locke, Chukwudi Iwuji jako Clemson Murn, Lochlyn Munro jako Larry Fitzgibbon, Annie Chang jako Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow jako Keeya i Rizwan Manji jako Jamil.

Peacemaker - premiera serialu 13 stycznia 2022 roku.