Batman - po filmie Colin Farrell znów wcieli się w Pingwina. Wystąpi w nowej serii HBO Max

fot. Warner Bros.

Batman to nowy film ze świata DC, który zadebiutuje na dużym ekranie w 2022 roku. Możemy spodziewać się po nim detektywistycznego klimatu, Gotham przypominającego uliczki Nowego Jorku i skonfliktowanego Mrocznego Rycerza. Colin Farrell występuje w produkcji jako ikoniczny złoczyńca, znany jako Pingwin. Jak informuje portal Deadline, aktor po pojawieniu się w widowisku Matta Reevesa ponownie wcieli się w postać w nowym serialu od HBO Max. Ma nie tylko grać w nim główną rolę, ale też pełnić funkcję producenta wykonawczego.

Pingwin - nowa seria HBO Max. Szczegóły

Nowa seria od HBO Max ma koncentrować się na tym, jak Pingwin doszedł do władzy w przestępczym półświatku Gotham. Produkcja będzie opowiadać o korupcji w mieście i sposobie działania lokalnej policji. Za projekt będą odpowiadać Matt Reeves i Dylan Clark w rolach producentów wykonawczych. Warner Bros Television zajmuje się produkcją tytułu.

Matt Reeves stwierdził, że ta seria będzie prequelem do Batman Year Two, a rozgrywać się będzie w Batman Year One.

Batman - zdjęcia Pingwina z planu

https://twitter.com/DaveePena/status/1315753467798007808

https://twitter.com/mavericksmovies/status/1315724671241736192

Batman - zdjęcia do nowego filmu DC

Jeffrey Wright

Batman będzie miał premierę kinową 4 marca 2022 roku.

