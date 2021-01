Peacemaker - zdjęcia do spin-offu The Suicide Squad wystartowały. Pierwsze fotki zdradzają ciekawe nawiązania

Warner Bros.

Peacemaker to serial HBO Max, będący spin-offem filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Jego fabuła skupi się na tytułowym bohaterze, w którego wciela się John Cena. Zdjęcia rozpoczęły się w Vancouver w Kanadzie, a pierwsza seria fotek z planu (bez obsady) ujawnia kilka ukłonów w stronę DC Universe: chodzi tu między innymi o miejsce związane z... Halem Jordanem.

Fotografie nie ujawniają zbyt wiele, możemy jednak zauważyć na nich odniesienia do szerszego uniwersum DC. Jak widzimy poniżej, kilka radiowozów zatrzymało się przed czyimś domem, a na bokach pojazdów możemy przeczytać: Evergreen Police, Charlton County.

Charlton County jest nawiązaniem do Charlton Comics, które wydawało Peacemakera. To tam zadebiutował komiks, zanim przejęło go DC Comics. Ponadto w komiksach Evergreen to nazwa miasta, które często pojawiało się w wielu opowieściach dotyczących Hala Jordana, znanego również jako Green Lantern. Puszczenie oka do fanów, czy coś więcej?

Serial opowie o genezie tytułowego złoczyńcy, którego jedynym celem jest pokój, nieważne ile osób będzie musiał zabić, aby to osiągnąć. Poza Ceną wystąpią w nim m.in.: Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland oraz Chris Conrad.