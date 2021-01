To Mroczni Avengers? To Liga Sprawiedliwości? Nie, to zupełnie nowa wersja Suicide Squad

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

W USA ukazał się zeszyt Future State: Suicide Squad #1, w ramach którego zobaczyliśmy zupełnie nową wersję grupy tytułowych postaci. Amanda Waller doprowadziła do przeobrażenia drużyny: w tej chwili jej zaskakujący członkowie przywodzą na myśl Mrocznych Avengers bądź Ligę Sprawiedliwości. Zmianie uległa także sama nazwa - Task Force X operuje obecnie jako... Justice Squad.

Taki zabieg komiksowym fanom będzie kojarzył się z nie tylko z parodiowaniem tudzież imitowaniem Batmana, Supermana, Wonder Woman i spółki, ale również z Dark Avengers, dowodzoną przez Normana Osborna organizacją złoczyńców działających jako superbohaterowie.

W świecie Future State w skład Suicide Squad wchodzą (w galerii znajdziecie także plansze z pierwszego zeszytu serii - znaczenie najdrastyczniejszej z nich opisujemy poniżej):

William Cobb aka Talon - zabójca pracujący wcześniej dla Trybunału Sów; zgodził się na dołączenie do grupy po otrzymaniu obietnicy, że będzie miał szansę na zamordowanie wszystkich kosmitów przebywających na Ziemi; jego wygląd kojarzy się z Batmanem.

Już pierwsza historia z udziałem tej wersji drużyny kończy się w szokujący sposób: Talon wymyka się spod kontroli, wykorzystując okazję do torturowania odwiecznego rywala Zielonej Latarni, Sinestro. Amanda Waller, dowiadując się o tym posunięciu, postanawia zdetonować zamieszczony w jego głowie ładunek. Nie liczcie jednak na to, że Cobb zginął na dobre - dzięki protokołom Trybunału Sów można go ożywić, lecz, jak zauważył Superboy, "za każdym razem wraca mniej stabilny".

Warto podkreślić, że w finale zeszytu okazało się, iż jego akcja rozgrywa się na Ziemi-3. W kolejnej odsłonie serii Waller dostanie zadanie przedostania się na Ziemię-1; pojawi się także Peacemaker.