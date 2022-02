Peaky Blinders - w nietypowy sposób ujawniono datę premiery 6. sezonu

BBC One

Peaky Blinders to kultowy już serial gangsterski. Fani z niecierpliwością czekają na premierę 6. sezonu, który będzie zarazem finałową odsłoną przygód Tommy'ego i jego gangu. Szczegóły fabuły finałowego sezonu są trzymane w tajemnicy. Twórca produkcji, Steven Knight, zapowiedział, że stawka w historii jeszcze nigdy nie była tak wysoka, jak w nowej odsłonie. Twierdzi, że może to być najlepszy sezon ze wszystkich. Dokładna data premiery do tej pory nie była znana, ale ujawniono ją za pomocą muralu Birmingham. Wiemy już zatem, że pierwszy odcinek zadebiutuje 27 lutego w BBC.

Nie ujawniono daty premiery w serwisie Netflix, ale zazwyczaj serial trafiał do oferty niedługo po finałowym odcinku w brytyjskiej telewizji. Zaprezentowano też nowe zdjęcia z 6. sezonu, które możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/geeknfeminist/status/1493593455246950407

Peaky Blinders

Finałowa seria nie oznacza, że pożegnamy się z bohaterami. Fani otrzymają jeszcze pełnometrażowy film, jednak na produkcję trzeba będzie trochę poczekać. Knight zapowiedział również potencjalne inne projekty z uniwersum serialu.

