Daredevil, Defenders i inne seriale Domu Pomysłów znikną z Netflixa. O co chodzi?

materiały prasowe

Daredevil, Marvel’s The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, Marvel’s Jessica Jones oraz The Defenders to seriale, które tworzono dla Netflixa i przez lata były tam dostępne jako Netflix Originals. Trudno było spodziewać się, że mogą one zniknąć z platformy Netflix. Wygląda jednak na to, że tak się stanie.

Netflix bez seriali Marvela

Przy każdym ze wspomnianych tytułów pojawiła się adnotacja, że jest on dostępny w platformie Netflix do 28 lutego 2022 roku. Co ciekawe, taka adnotacja jest w Polsce, a - jak donoszą zagraniczne media popkulturowe - w innych miejscach jest data 1 marca 2022 roku. Sprawa dotyczy wszystkich krajów na świecie.

Wiele portali poprosiło Netflixa o komentarz, a także my napisaliśmy do platformy z prośbą o wyjaśnienie. Na obecną chwilę nie ma reakcji platformy na zaistniałą sytuację.

Najgorzej napisane postacie MCU. Bohaterowie produkcji Marvela potrafią irytować...

fot. comicbookmovie.com

Disney i Netflix - jaka była umowa?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że te seriale Marvela nie były produkowane wewnętrznie przez Netflixa, ale przez Marvel Television i ABC Studios. Ponadto od początku mówiono, że umowa Disneya z Netflixem pozwala im zachować treści na określony czas, nie na zawsze.

Tak szef Disneya Bob Iger to wyjaśniał w 2013 roku w rozmowie z portalem Blomberg.

- To daje nam szansę na stworzenie i posiadanie czterech nowych seriali, które Netflix będzie mieć ekskluzywnie przez określony czas, począwszy od 2016 roku, kiedy zaczną się one pojawiać.

Na razie nie wiadomo, w jakiej platformie te seriale będą dostępne. Spekuluje się, że może być to usługa Star na Disney+ i - w USA - platforma Hulu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.