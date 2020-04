Peaky Blinders: Mastermind zapowiedziane. Zobacz zwiastun gry na podstawie serialu

Peaky Blinders: Mastermind to produkcja na podstawie popularnego serialu BBC. Akcja została osadzona przed wydarzeniami z pierwszego sezonu i przeniesie graczy do Birmingham, a historia ma skupiać się na morderstwie chińskiego handlarza opium. Pod względem rozgrywki ma być to zaś połączenie gry przygodowej oraz logicznej.

Gracze będą mieli możliwość planowania akcji, a następnie wcielania tych planów w życie. Nie zabraknie tu również możliwości manipulacji czasem, co pozwoli na dopracowanie wszystkiego w najdrobniejszych detalach i skoordynowanie działań wszystkich członków gangu. Każdy poziom ma być osobną łamigłówką do rozwiązania. Oczywiście, nie zabraknie tutaj również bohaterów (o różnych umiejętnościach) i lokacji znanych z serialu.

Zobaczcie też opublikowane materiały wideo - debiutancki zwiastun oraz gameplay.

Data premiery Peaky Blinders: Mastermind nie została ujawniona. Wiemy jedynie, że gra ma zadebiutować "wkrótce" na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Peaky Blinders: Mastermind