Amerykański Amazon wycofuje pre-ordery gier

Internauci dostrzegli dziwną sytuację. Ze strony amerykańskiego Amazonu zniknęła możliwość składania zamówień przedpremierowych na zdecydowaną większość gier, które mają trafić na rynek w nadchodzących miesiącach. Użytkownicy nie mogą kupić już m.in. Predator: Hunting Grounds, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, ani też Cyberpunk 2077. Zostały jedynie Trials of Mana, Moving Out oraz kilka innych tytułów. Szczegóły nie są na ten moment znane, a amerykańska firma nie skomentowała jeszcze tego zdarzenia. Nie można jednak wykluczyć, że jest to związane z pandemią koronawirusa.

W komentarzach na Twitterze można znaleźć także osoby, które zauważają podobne działania również w innych działach amerykańskiej sieci - m.in. filmach oraz muzyce. Inni dodają zaś, że złożone wcześniej zamówienie póki co nie zostały anulowane - nie wiadomo jednak, czy zostaną one zrealizowane w terminie.

News: Amazon Makes the Majority of Their Physical Video Game Pre-Orders "Currently Unavailable". Only titles left are My Baby, Moving Out, Trials of Mana & a few others. https://t.co/o5pacomFMO pic.twitter.com/8R1GuBgzHc

— Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) April 21, 2020