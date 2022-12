Pele nie żyje. Legenda piłki nożnej zmarła w wieku 82 lat

FIFA/YouTube

Dziś dotarła do nas smutna wiadomość. Po długiej chorobie zmarł Edson Arantes do Nascimento znany na całym świecie jako Pelé. Był legendą piłki nożnej. Można spokojnie powiedzieć, że był jednym z najwybitniejszych graczy w historii futbolu. Z reprezentacją Brazylii trzykrotnie zdobywał tytuł mistrzów świata w latach 1958, 1962 i 1970.

Informację o śmierci piłkarza potwierdziła jego córka Kely Nascimento na portalu społecznościowym. Piłkarz przez ostatnie lata zmagał się z chorobą nowotworową. Od pewnego czasu przebywał w szpitalu w ciężkim stanie.

Pele na małym i dużym ekranie

Równie dobrze, jak na boisku Pele czuł się przed kamerą. Jedną z jego najsławniejszych ról był kapral Luis Fernandez w dramacie sportowym Ucieczka do zwycięstwa w reżyserii Johna Hustona z Sylvestrem Stallone i Michaelem Cainem w rolach głównych. W obsadzie znalazł się także Kazimierz Deyna. Nim jednak do tego doszło Pele miał już kilka innych produkcji na swoim koncie. W rodzimej Brazylii zagrał w telenoweli Os Estranhos, a także dramacie A Marcha czy komedii O Barão Otelo no Barato dos Bilhões.

Ostatnio mogliśmy go oglądać w jego filmowej biografii zatytułowanej Pelé. Narodziny legendy, gdzie zagrał małą rólkę.