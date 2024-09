fot. Netflix

To już ostatni sezon Arcane: League of Legends. Znakomicie oceniona za 1. sezon produkcja dobiegnie końca wraz z 2. sezonem, którego zwiastun właśnie zadebiutował w sieci. Będzie to zwieńczenie emocjonujących przygód szalonej Jinx i twardej Vi. Jak zakończy się ich batalia? Kto wyjdzie z tego cało? To się okaże już niedługo.

Tymczasem sprawdźcie zwiastun, który zapowiada, co czeka nas w 2. sezonie.

Arcane - 2. sezon

Arcane: League of Legends - o czym jest 2. sezon?

Drugi sezon Arcane został stworzony przez Christiana Linke i Alexa Yee. W obsadzie głosowej w głównych rolach powrócą Hailee Steinfeld jako Vi, Ella Purnell jako Jinx i Katie Leung jako Caitlyn Kiramman. W finałowej odsłonie atak Jinx doprowadza do eskalacji konfliktu dwóch zwaśnionych stron.

Pierwszy sezon był na ekranach w 2022 roku. Został doceniony zarówno przez krytyków, jak i widzów. Zdobył nawet aż cztery nagrody Emmy, czyli najważniejsze wyróżnienia branży serialowej.