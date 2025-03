Kiedy premiera Intergalactic: The Heretic Prophet? Jason Schreier studzi entuzjazm graczy

Sony

Jason Schreier​ z serwisu Bloomberg uznawany jest za jedną z najlepiej poinformowanych osób na temat wszystkiego, co dzieje się w branży gier wideo, dlatego też wiele osób traktuje jego słowa niemal na równi z oficjalnymi informacjami. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Dziennikarz zabrał głos w sprawie potencjalnej daty premiery Intergalactic: The Heretic Prophet. Sam tytuł, jak podaje Naughty Dog, znajduje się w fazie produkcji od 2020 roku. To sporo czasu, w związku czym niektórzy podejrzewają, że gra mogłaby ukazać się na rynku już w 2026 roku. Schreier, na forum ResetEra, zdradził jednak, że nowy tytuł twórców m.in. Uncharted i The Last of Us nie ukaże się ani w tym, ani w kolejnym roku.

Intergalactic: The Heretic Prophet ujawniono na The Game Awards w 2024 roku, wtedy też pokazano pierwszy zwiastun. Choć tytuł powstaje od pięciu lat, to nadal mamy znikomą wiedzę na jego temat. Na tym etapie nie wiadomo w zasadzie nic na temat mechanik rozgrywki czy fabuły.