Gwiazda Wednesday wydała oświadczenie ws. zarzutów o napaści seksualne. "Plotki są fałszywe"

fot. Netflix

Percy Hynes White to jeden z odtwórców głównych ról w młodzieżowym hicie Netflixa. W Wednesday wcielał się w postać Xaviera Thorpe'a, czyli kontrowersyjne wcielenie, które widzom nie przypadło do gustu. Powodem było specyficzne zachowanie bohatera względem Wednesday dyktowane uczuciem fikcyjnej postaci. Percy Hynes White odczuł na własnej skórze, jak widownia odebrała jego wcielenie. Jednak nie był to największy problem dla aktora.

Na początku 2023 roku na portalach społecznościowych pojawiły się wpisy, że Percy Hynes White miał dopuścić się napaści seksualnych wobec kilku kobiet, w tym także co najmniej jednej nieletniej. Po miesiącach milczenia aktor zdecydował się skomentować sprawę.

Percy Hynes White – oświadczenie

Na swoim koncie na Instagramie artysta udostępnił post, w którym odniósł się do zarzutów.

Na początku tego roku ktoś, kogo nigdy nie spotkałem, rozpoczął kampanię dezinformacji przeciwko mnie w Internecie. Z tego powodu dane mojej rodziny były niewłaściwie wykorzystywane, a moi przyjaciele otrzymywali groźby śmierci. Plotki są fałszywe. Nie mogę zaakceptować przedstawiania mnie jako kogoś bigoteryjnego lub przestępczo zaniedbującego bezpieczeństwo ludzi. Są to bezpodstawne, szkodliwe twierdzenia, które mogą powodować nieufność wobec ofiar.

White dodał, że postać w Wednesday była mylona z jego prawdziwą osobowością, przez co wielu postrzegało go w niewłaściwy sposób.

Wykorzystano moje nieletnie zdjęcia, a przykłady zachowania mojego bohatera zostały skierowane przeciwko mnie i przedstawione jako nienawistne. Moja przyjaciółka Jane została fałszywie przedstawiona jako ofiara, a jej próby wyjaśnienia sprawy były ignorowane.

W oświadczeniu podziękował również ludziom wspierającym go. I zaapelował o walkę z dezinformacją, prosząc o zaprzestanie szkodliwych działań względem jego najbliższych.

Wednesday – serial dostępny na Netflixie.