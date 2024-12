Odtwórca Aresa zapowiada dojrzalszy 2. sezon Percy'ego Jacksona. „Dzieci dorastają”

fot. Disney+

2. sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy będzie oparty na 2. tomie z serii przygód Percy'ego Jacksona pt. Morze potworów. Do swoich ról powrócili Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries i Aryan Simhadri. Do obsady nowej serii dołączyli Tamara Smart, która wcieli się w Thalię Grace, oraz Daniel Diemer, który zagra Tysona, cyklopa, syna Posejdona oraz przyrodniego brata tytułowego bohatera. Z kolei Courtney B. Vance zastąpi w roli Zeusa Lance'a Reddicka, który zmarł w marcu 2023 roku. Do tego jako Atenę zobaczymy Andrę Day.

Adam Copeland o 2. sezonie Percy'ego Jacksona

Ponadto do roli Aresa powrócił Adam Copeland, który w rozmowie z serwisem Screen Rant opowiedział o franczyzie. Najpierw wrócił myślami do momentu premiery 1. sezonu w grudniu 2023 roku, gdy pierwszy raz zobaczył efekt prac nad serialem. Przyznał, że zrobił na nim ogromne wrażenie.

Poczułem się zaszczycony, że jestem częścią świata i świata Percy'ego Jacksona, że zostałem do niego wciągnięty. Widząc ten gotowy produkt, naprawdę to wtedy do mnie dotarło. A potem, gdy się pojawiałem, a rodziny, dziadkowie i dzieci, podchodzili i pytali, czy jestem Aresem, czy Adamem Copelandem, i to nie z powodu wrestlingu, wtedy zdałem sobie sprawę, że serial ma coś w sobie. Teraz, 16 nominacji do Emmy później, to całkiem niesamowite, że jestem częścią tego wszystkiego.

fot. Disney+

Przypomnijmy, że Copeland to kanadyjski wrestler o pseudonimie Edge. Dwa razy zdobył tytuł mistrza wrestlingu w AEW TNT. Obecnie coraz częściej możemy go oglądać w serialach - wcześniej wystąpił choćby w Wikingach jako Kjetill. W wywiadzie aktor wyraził wdzięczność za możliwość eksploracji tak dynamicznej postaci jak Ares.

Zdaję sobie sprawę, że aktorzy czekają całą swoją karierę, aby dostać się do takiego serialu, a niektórym nigdy się to nie udaje. Ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, ale zdaję sobie sprawę, jaki dar dostałem dzięki scenariuszowi i postaci Aresa, ponieważ to rodzaj postaci, która jest po prostu otwarta na eksplorację. Tę postać naprawdę nic nie ogranicza. Nie zrozumcie mnie źle, są ograniczenia, jesteśmy Disneyem. Ale jeśli chodzi o mimikę twarzy i ruchy oraz sprawianie, że to wszystko wydaje się naprawdę duże - o to właśnie chodzi w wrestlingu.

Następnie opowiedział o pracy nad 2. sezonem. Przyznał, że to była całkiem szalona jazda.

Dobrze było pojawić się tam i nakręcić kilka scen na ten sezon. Tak, mam na myśli to, że to nie jest trudna robota, człowieku. Lecę do Vancouver, jednego z moich ulubionych miast. Spędzam czas ze wspaniałymi ludźmi. Mam tam mnóstwo przyjaciół, więc za każdym razem, gdy tam jadę, czuję się jak w domu. Uwielbiam pracować z obsadą, z ekipą. To po prostu fenomenalna grupa ludzi, którzy mają ten sam cel.

fot. Disney+

Na pytanie, co przyniesie drugi sezon serialu Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, Copeland odpowiedział:

Cóż, myślę, że wraz z naturalnym dorastaniem postaci pojawiają się poważniejsze problemy, ale są one wierne książkom. Zawsze będą dodawane też pewne rzeczy, jak scena w barze w pierwszym sezonie, której nie było w książkach. Ale jestem szczęśliwy, że została ona uwzględniona w scenariuszu, ponieważ to właśnie ona była na przesłuchaniu. Stwierdziłem wtedy: "Och, jest tu tyle frajdy". Myślę, że w tym serialu zawsze będzie ta frajda. No bo jak mogłoby jej nie być, patrząc na te wydarzenia i to, co się w nich dzieje oraz na fantastyczną naturę tego wszystkiego?

Na koniec dodał, że dzieci dorastają, przez co przestają być dziećmi. To naturalna kolej rzeczy, że przechodzi się okres dojrzewania.

Myślę, że dlatego te książki zawsze łączyły [czytelników], ponieważ wydaje mi się, że ludzie widzieli w tych postaciach trochę siebie w niezręcznych fazach, przez które się przechodzi. Ale jeśli masz przyjaciół, nie wydaje się to aż tak niezręczne. Myślę, że właśnie to stanowi istotę Percy'ego Jacksona.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - 1. sezon jest dostępny na Disney+. Premiera 2. serii jest zaplanowana na 2025 rok.

