Toksyczny mściciel to superbohaterski film komediowy z elementami horroru, który jest częściowo oparty na kultowej franczyzie studia Troma, zapoczątkowanej w 1985 roku. Za reżyserię odpowiada Macon Blair, a w tytułowej roli występuje Peter Dinklage.

Jesienią 2023 roku produkcja została zaprezentowana na kilku festiwalach. Żaden z dziennikarzy nie ukrywał, że to absurdalne i bardzo brutalne kino, ani nie jest to idealny remake. Jednak braki nadrabia sercem i festiwalem rzezi, w których użyto praktycznych efektów. Fred Topel z United Press International pisał:

Nikt nie może zarzucić Toksycznemu mścicielowi, że jest rozwodnionym remakiem. Zawiera całą brutalność i niedojrzałą komedię, które sprawiły, że pokochano oryginał, a właśnie tego potrzebuje teraz gatunek superbohaterski w erze post-Marvelowej.

Pomimo że Toksyczny mściciel uzyskał 92% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów, żadna z firm nie podjęła się dystrybucji tego tytułu w kinach. Mówiło się, że jest "zbyt odjechany" i "niemożliwy do wydania". Jednak według najnowszych doniesień film w końcu trafi na duże ekrany. Scooper Jeff Sneider podał, że Cineverse, czyli firma stojąca za franczyzą Terrifier, zajmie się dystrybucją. Nie podano dokładnej daty, ale ma to nastąpić w tym roku. Nie wiadomo jeszcze czy Toksyczny mściciel będzie wyświetlany w polskich kinach. Biorąc pod uwagę to, że Terrifier 3 miał polską premierę w październiku 2024 roku, można mieć nadzieję, że u nas też zobaczymy ten film.

Ponadto wcześniej produkcja była oznaczona najwyższą kategorię wiekową R ze względu na brutalność scen. Natomiast Variety podaje, że Toksyczny mściciel wejdzie do kin bez oceny wiekowej.

Toksyczny mściciel - zdjęcia

Toksyczny mściciel - fabuła

Historia skupia się na przeciętnym sprzątaczu, który pracuje jako woźny. Pewnego dnia Winston Gooze zostaje zmieniony w tytułowego mściciela, gdy wpada do toksycznych odpadów. Ma wiele mocy z super siłą na czele. Jego niekonwencjonalną bronią jest mop. Jego celem jest uratowanie syna i powstrzymanie korporacji przed niecnymi czynami.

W obsadzie oprócz Dinklage'a są Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood oraz Kevin Bacon. Daty premiery nie ustalono.