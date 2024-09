Nowy klip z 2. sezonu Percy'ego Jacksona. Cyklop, syn Posejdona, w akcji; czy to Rydwan Potępienia?

fot. ERIC MILNER // DISNEY // hollywoodreporter.com

Pojawiło się nowe zakulisowe wideo z planu 2. sezonu serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Fani dzięki niemu mogą w końcu lepiej przyjrzeć się, jak wygląda Tyson, w którego wcieli się Daniel Diemer. To cyklop, a zarazem syn Posejdona, a więc przyrodni brat głównego bohatera, który będzie odgrywał kluczową rolę w przyszłości. Zobaczcie sami.

Klip z 2. sezonu serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Na klipie widać, jak Tyson niesie Percy'ego (Walker Scobell) i rozmawia z Annabeth (Leah Sava Jeffries). Następnie postacie wsiadają do samochodu. Fani obstawiają, że będzie to słynna taksówka, prowadzona przez Starki – trzy ślepe kobiety z jednym okiem i jednym zębem – choć na razie nie mamy co do tego pewności. Miałoby to jednak sens, ponieważ taxi Grajcar aka Rydwan Potępienia po raz pierwszy pojawił się w książce Morze Potworów, a właśnie ją będzie adaptować 2. sezon serialu.

Zdjęcia do sezonu 2 rozpoczęły się w sierpniu 2024 roku.