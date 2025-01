Cameo w Percym Jacksonie możliwe? Gwiazda filmów chce powrócić w serialu!

Fot. Materiały prasowe

Serwis IMDb przeprowadził opublikowany na TikToku wywiad z Loganem Lermanem, który zagrał w niesławnych filmach o Percym Jacksonie. Zapytano tam aktora, czy chciałby powrócić do tego uniwersum w serialu Disney+ u boku nowego odtwórcy tytułowej roli – Walkera Scobella.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – wypowiedź Logana Lermana

Tak, oczywiście. Mam na myśli, że, no wiesz, nie odbyła się jeszcze żadna rozmowa. Ale tak, czemu nie.

Logan Lerman opisał też swoje pozytywne relacje z obsadą serialowego Percy'ego Jacksona.

Walker Scobell jest dla mnie jak przyjaciel. Od czasu do czasu rozmawiamy i piszemy SMS-y, to serio, no wiesz, słodka grupa dzieciaków. Naprawdę utalentowani i przemili ludzie.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy – drugi sezon

Drugi sezon serialu oprze się na drugiej części serii książek Ricka Riordana, zatytułowanej Morze Potworów. Po roku Percy powraca do Obozu Herosów i odkrywa, że jego świat wywrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth się zmienia, dowiaduje się, że ma brata cyklopa, Grover gdzieś odszedł, a obóz został oblężony przez siły Kronosa. Podróż Percy'ego, by to wszystko naprawić, zabierze go do Morza Potworów, gdzie syna Posejdona czeka sekretne przeznaczenie.

Drugi sezon Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy zadebiutuje na Disney+ w drugiej połowie 2025 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze potwierdzona.