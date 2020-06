Percy Jackson - Rick Riordan krytykuje filmowe adaptacje, ale jest optymistą w stosunku do serialu

W maju informowaliśmy, że Disney+ szykuje serial na podstawie popularnego cyklu książek dla młodzieży Percy Jackson i bogowie olimpijscy autorstwa Ricka Riordana. O tym projekcie poinformował sam pisarz, który był bardzo podekscytowany tym pomysłem. Riordan postanowił wypowiedzieć się o dwóch filmowych adaptacjach, które nie były wielkimi sukcesami kasowymi i nie zdobyły przychylności fanów. Pisarz stwierdził, że do tej pory nie zobaczył tych filmów. Zaznaczył, że jakość produkcji ocenia po scenariuszu i niestety po przeczytaniu skryptów do tych widowisk autor nie był zadowolony. Ponadto przeprosił młodą, utalentowaną obsadę tych projektów, że zostali wciągnięci w ten bałagan. Riordan nie był zadowolony, gdy praca jego życia została przemielona przez studio, gdy wcześniej nie zgodził się na tak drastyczne zmiany.

Finally, I still have not seen the movies, and don't plan on ever doing so. I judge them from having read the scripts, because I care most about the story. I certainly have nothing against the very talented actors. Not their fault. I'm just sorry they got dragged into that mess.

— Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020