Tego w kinie komiksowym jeszcze nie było. Powstanie film o zwykłym zbirze, który pokonał Batmana?
Zach Cregger wielokrotnie wypowiadał się na temat napisanego już scenariusza do filmu adaptującego postaci z komiksów DC. Teraz ujawniono nowe szczegóły. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy w kinie komiksowym.
Zach Cregger, twórca świetnie ocenianego nowego horroru Zniknięcia, wielokrotnie mówił o przygotowanym przez niego scenariuszu dla filmu adaptującego postaci z komiksów DC. Uważa nawet, że to "najlepszy scenariusz, który kiedykolwiek napisał." Dotychczasowe plotki na temat produkcji mówiły o rzekomym udziale Jokera i Harley Quinn, a reżyser miał niedługo rozmawiać z Jamesem Gunnem w sprawie potencjalnej realizacji tego projektu. Tymczasem nowe informacje pozyskało The Hollywood Repoter, które podało nawet roboczy tytuł filmu.
Już niedługo zobaczymy Skorpiona ze Spider-Mana 4 - wyciekł harmonogram zdjęć! Poznaliśmy złoczyńcę?
Możliwy projekt Zacha Creggera dla DC Studios byłby zatytułowany Henchman, co jest częstym określeniem stosowanym w komiksach w stosunku do drobnych kryminalistów pracujących dla większych złoczyńców. Film miałby opowiedzieć historię takiego właśnie kryminalisty, któremu udałoby się zyskać renomę i szacunek w półświatku przestępczym po przypadkowym pokonaniu Batmana. Harley Quinn i Joker faktycznie znajdują się w scenariuszu.
Bardzo możliwe, że jeśli DC Studios zaakceptuje ten projekt, będzie on kolejnym filmem reżysera po Resident Evil.
