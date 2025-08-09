Tego w kinie komiksowym jeszcze nie było. Powstanie film o zwykłym zbirze, który pokonał Batmana?

Fot. DC Comics

Zach Cregger, twórca świetnie ocenianego nowego horroru Zniknięcia, wielokrotnie mówił o przygotowanym przez niego scenariuszu dla filmu adaptującego postaci z komiksów DC. Uważa nawet, że to "najlepszy scenariusz, który kiedykolwiek napisał." Dotychczasowe plotki na temat produkcji mówiły o rzekomym udziale Jokera i Harley Quinn, a reżyser miał niedługo rozmawiać z Jamesem Gunnem w sprawie potencjalnej realizacji tego projektu. Tymczasem nowe informacje pozyskało The Hollywood Repoter, które podało nawet roboczy tytuł filmu.

Możliwy projekt Zacha Creggera dla DC Studios byłby zatytułowany Henchman, co jest częstym określeniem stosowanym w komiksach w stosunku do drobnych kryminalistów pracujących dla większych złoczyńców. Film miałby opowiedzieć historię takiego właśnie kryminalisty, któremu udałoby się zyskać renomę i szacunek w półświatku przestępczym po przypadkowym pokonaniu Batmana. Harley Quinn i Joker faktycznie znajdują się w scenariuszu.

Bardzo możliwe, że jeśli DC Studios zaakceptuje ten projekt, będzie on kolejnym filmem reżysera po Resident Evil.

