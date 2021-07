Capcom zapowiada perfumy inspirowane serią Resident Evil. Do sprzedaży trafią trzy zapachy

fot. Capcom

Seria Resident Evil obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny i z tej okazji firma Capcom postanowiła zapowiedzieć nietypowy produkt dla wszystkich miłośników tej marki. Mogą oni zamówić... perfumy inspirowane bohaterami tego cyklu, a konkretnie Leonem S. Kennedym, Jill Valentine i Chrisem Redfieldem. Trudno powiedzieć, z jakimi nutami zapachowymi będziemy mieli tu do czynienia, ale raczej nie ma co spodziewać się zapachu ziół, zombie czy broni palnej i najprawdopodobniej będą to bardziej klasyczne zapachy, które po prostu mają kojarzyć się z tymi postaciami. Niestety osoby zainteresowane ich zakupem będą musiały ściągać je z Japonii, bo najprawdopodobniej nie trafią one do sprzedaży na zachodzie.

Warto również zaznaczyć, że nie jest to zupełnie nowy pomysł, bo ta japońska firma ma w ofercie także perfumy, dla których inspiracje stanowiły m.in. Monster Hunter, Ace Attorney czy Devil May Cry.

Perfumy inspirowane bohaterami serii Resident Evil

Przy Resident Evil już wcześniej eksperymentowano z gadżetami związanymi ze zmysłem węchu. W okolicach premiery siódmej odsłony na rynek wypuszczono świeczkę o "zapachu rezydencji Bakerów", która miała zwiększyć immersję podczas przemierzania mrocznych i pełnych przerażających zagrożeń zakamarków tego domostwa.